Братья Миранчуки рассказали о митинге в поддержку братьев Кокориных

Полузащитники "Локомотива" братья Антон и Алексей Миранчуки аннонсировали митинг в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, где организатором выступает Игорь Шумилин.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов Зенита.

Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы то как фанаты понимаете , что мы все с вами за драки , давным давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас , это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне! – подписал видео Шумилин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.