Бранислав Иванович: «ВАР мешает судьям»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий в перерыве матча 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

— ВАР мешает судьям, они не сконцентрированы, переносят решение, — сказал серб в эфире телеканала «Матч премьер». — Но это не важно. Важная игра, серьезный соперник, готовимся ко второму тайму. Играть на стадионе «Локомотива» — это особые эмоции. Я чувствую себя как дома. Но эмоции — это одно, а игра — другое.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр