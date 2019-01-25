Бранислав Иванович: "Семин – это Алекс Фергюсон российского футбола"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью клубной пресс-службе рассказал о беседе с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным перед матчем турнира в Катаре.
– Перед игрой с "Локомотивом" вы очень тепло пообщались с Юрием Семиным, хотя когда играли за московский клуб, он его не тренировал.
– Мы все равно тогда пересеклись в "Локо" – Семин в то время был спортивным директором. Юрию Палычу мне всегда есть что сказать – у меня к нему очень хорошее отношение! Мое мнение: Семин – это Алекс Фергюсон российского футбола.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-24-branislav-ivanovich-nuzhno-schitat-finalom-kazhduyu-igru-chempionata-rossii-.htm
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