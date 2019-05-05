Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после встречи с болельщиками команды в аэропорту "Пулково-2" отметил, что рад победе в чемпионате.

- Мы чувствовали, что приземлимся в Петербурге чемпионами. Сложно стать победителями турнира за три тура до конца - особенно в таком чемпионате, как российский. Это наш успех.

- Может, лучше было бы стать чемпионами в матче с ЦСКА?

- Всегда лучше выигрывать на поле. Думаю, у нас еще будет возможность отметить золото на поле, вместе с болельщиками. Но чемпионство - не повод расслабляться. Сейчас выплеснем эмоции, но потом отдохнем и будем готовиться к следующим играм. (Гоша Чернов)

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!