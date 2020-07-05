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Бранислав Иванович: «Чемпионская игра — всегда самое сладкое»

5 июля 2020, 21:37
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович оценил игру команды в первом тайме матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».

— Очень интересный первый тайм, — сказал Иванович в эфире «Матч Премьер». — Самое главное — наш быстрый гол. Игра раскрылась. «Краснодар» был не согласен с этим результатом, начал прессинговать, много владел мячом.

Давление чувствовалось. Нужно было больше катать мяч, держать в своих ногах.

Чемпионская игра — всегда самое сладкое. И мы постараемся победить.

Краснодар — Зенит

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