Бранислав Иванович: «Чемпионская игра — всегда самое сладкое»
5 июля 2020, 21:37
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович оценил игру команды в первом тайме матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара».
— Очень интересный первый тайм, — сказал Иванович в эфире «Матч Премьер». — Самое главное — наш быстрый гол. Игра раскрылась. «Краснодар» был не согласен с этим результатом, начал прессинговать, много владел мячом.
Давление чувствовалось. Нужно было больше катать мяч, держать в своих ногах.
Чемпионская игра — всегда самое сладкое. И мы постараемся победить.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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