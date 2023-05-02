Божович — о судействе в РПЛ: «Судьи часто убивали мои команды, может быть, я добился бы результата и получше, если не они»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» работу арбитров в РПЛ.

«Судьи часто убивали мои команды, может быть, я добился бы результата и получше, если не судейство. Все знают, что оно очень плохое в России и это не только в этом году. Вспомните, когда были Роберто Розетти и Виктор Кашшаи во главе судейского корпуса, они не помогли. Сейчас есть ВАР, все условия для хорошего судейства есть, можешь увидеть свою ошибку, но в России все наоборот. Арбитры очень долго смотрят повторы и принимают решения, иногда еще и ошибочно», — сказал Божович «СЭ».

Последним местом работы 54-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в июне 2022 года.