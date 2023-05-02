Божович — о встрече «Спартака» с судейским корпусом: «Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» новость о том, что «Спартак» встретился с представителями судейского корпуса.

«Судьи помогали «Спартаку» в матче с «Краснодаром». «Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое. Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 25 матчах.