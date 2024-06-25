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Сегодня, 21:26

Рыков стал заместителем спортивного директора «Пари НН»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Владимир Рыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Владимир Рыков назначен на должность заместителя спортивного директора «Пари НН». Он будет помогать Александру Удальцову.

Рыков играл за «Динамо» и вторую сборную России, а после завершения карьеры работал тренером в «Динамо-2».

«Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024, набрав 30 очков в 30 матчах.

Владимир Рыков
ФК Нижний Новгород
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