Боярский считает, что Кокорин вписался бы в атакующую линию «Зенита»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» высказался о возможном возвращении Кокорина в команду.

— В первую очередь — это вопрос к тренеру и руководству клуба. Если бы от меня что-либо зависело, то я был бы не против. Александр — очень полезный и хороший игрок. Он бы неплохо вписался в атакующую линию команды, класс у него есть. Но, тем не менее, не мне это решать. Тут есть вопросы дипломатического характера, которыми должны заниматься компетентные в этом люди.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти. С 2016 по 2019 год игрок выступал за «Зенит».

(Владимир Пушкарев)