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Сегодня, 09:25

Сперцян — о моменте с Рошей: «Извинился. Обычная накладка»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии «СЭ» высказался о моменте с повреждением защитника ЦСКА Виллианом Рошей.

10 августа «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ. В конце первого тайма Виллиан Роша получил травму после фола Сперцяна и покинул поле.

«Хотите сказать, что там фол на красную? Я уже говорил, что извинился перед Рошей. Это игровой момент. Обычная накладка. Он попал мне в пятку, делал сильный удар по мячу. Я ничего не хотел сделать. Не прыгал же двумя ногами. Обычная накладка. Судейство в этом сезоне? Не буду комментировать, отношусь ко всему нормально. Это их работа, они выполняют. Наша работа — играть в футбол», — сказал Сперцян «СЭ».

После 6 туров «Краснодар» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Эдуард Сперцян
РПЛ
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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25.08 15:00
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 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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