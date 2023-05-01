Бояринцев: «Навряд ли Малком сможет заиграть в Европе так же ярко, как в России»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что думает о навыках нападающего «Зенита» Малкома.

«Малком один из лучших футболистов РПЛ. Очень результативный. На фоне нашего российского чемпионата он лучший. А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдем других, ха-ха», — приводит Sport24 слова Бояринцева.

В текущем сезоне бразильский футболист провел 25 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.