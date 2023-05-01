Байдачный считает, что судьба Захаряна зависит от тренера «Динамо»

Российский тренер Анатолий Байдачный считает, что форвард «Ариса» Александр Кокорин мог стать звездой российского футбола.

«Кокорина называли легендой «Динамо». В шутку, наверное. Он, и правда, был одареннейшим футболистом, мне очень нравился. Был период, когда Саша играл блестяще. А потом, не знаю, что с ним случилось. В «Зените» никак себя не проявил. Стал играть все хуже и хуже, «задурил». А было время, когда я думал, что он звезда», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

Также он ответил на вопрос, мог ли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сникнуть в московском клубе из-за сорвавшегося перехода в «Челси».

«Трудно сказать. Может, молодой еще. У них всегда спады. Задача тренера — вернуть амбиции игрока, заставить поверить в себя. Это всей молодежи «Динамо» надо, там же талантливые ребята», — добавил тренер.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провел 26 матчей за «Арис» во всех турнирах, отметился 11 голами и 6 результативными передачами. На счету 19-летнего Захаряна 4 забитых мяча и 7 голевых передач в 32 матчах за бело-голубых.