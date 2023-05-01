Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Корнаухов — о тренерских отставках в РПЛ: «Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» прокомментировал рекорд по количеству тренерских отставок в РПЛ.

— Пока народ гадает, кто может сменить Йокановича, на тренерские перестановки внезапно отважились в Воронеже.

— Похоже, решение было принято до матча с «Динамо». И все-таки странно, что после такой победы Дмитрию Пятибратову указали на дверь.

— Нынешний сезон побил рекорд по тренерским отставкам. Увольнение Пятибратова — 17-е в РПЛ. Что подсказывает интуиция — это не предел?

— Да, мы же видим, что с тренерами в России сейчас не церемонятся. Быстрые увольнения становятся нормой. Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета». Если за оставшиеся пять туров еще кого-то уберут, я совершенно не удивлюсь.

— На «Крылья» намекаете? Или на «Динамо»?

— Я о «Динамо», где всё в подвешенном состоянии. Да и в каком-нибудь другом клубе может полыхнуть. Но не в «Крыльях». Там-то зачем тренера менять?

— Команда валится, до стыковых матчей всего три очка.

— Ну какие претензии к Игорю Осинькину, если он из года в год теряет лидеров?! Сергеев, Зиньковский, Сарвели, Глушенков, Пиняев... Остались бы эти ребята в Самаре, и «Крылья» бы точно не боролись за выживание. Да и судейские ошибки подкосили команду. Впрочем, она не вылетит!

— Откуда уверенность?

— Даже если самарцы вдруг попадут в стыковые матчи, там их ждет «Алания», «Енисей» или «Волгарь». По подбору исполнителей и уровню командной игры «Крылья» на голову сильнее. Осинькин — классный специалист, умеет работать с молодыми футболистами, делает из них звезд. В Самаре должны быть счастливы, что у них такой тренер.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.

Олег Корнаухов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев: «Навряд ли Малком сможет заиграть в Европе так же ярко, как в России»

Игнатьев — о 17-й отставке в РПЛ: «Непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости