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«Привет, Криштиану». «Спартак» пригласил Роналду к себе

20:32
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«Спартак» в Twitter ретвитнул новостную публикацию, в которой говорится о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет клуб, если команда по итогам чемпионата Италии не выйдет в Лигу чемпионов.

«Привет, Криштиану», — написал «Спартак» на английском языке в Twitter в ответ на эту публикацию.

За тур до окончания серии А «Ювентус» идет пятым с 75 очками. Столько же очков у идущего четвертым «Милана», у которого также есть игра в запасе. В Лигу чемпионов выходят первые четыре команды.

«Спартак» же, заняв второе место в чемпионате России, обеспечил себе право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, ранее появилась информация, что 36-летний Роналду по окончании сезона может уйти в «Спортинг».

В этом сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах серии А.

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