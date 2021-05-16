«Привет, Криштиану». «Спартак» пригласил Роналду к себе

«Спартак» в Twitter ретвитнул новостную публикацию, в которой говорится о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет клуб, если команда по итогам чемпионата Италии не выйдет в Лигу чемпионов.

«Привет, Криштиану», — написал «Спартак» на английском языке в Twitter в ответ на эту публикацию.

За тур до окончания серии А «Ювентус» идет пятым с 75 очками. Столько же очков у идущего четвертым «Милана», у которого также есть игра в запасе. В Лигу чемпионов выходят первые четыре команды.

«Спартак» же, заняв второе место в чемпионате России, обеспечил себе право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, ранее появилась информация, что 36-летний Роналду по окончании сезона может уйти в «Спортинг».

В этом сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах серии А.