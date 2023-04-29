Пономарев поздравил ЦСКА со столетием

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев поздравил армейцев со 100-летним юбилеем.

«У клуба много успехов. Я бы прежде всего пожелал здоровья всем ветеранам. Очень много ветеранов уже ушло. Недавно похоронили бывшего начальника ЦСКА, Анатолия Акентьева. Не дожил он до этого светлого праздника. Конечно, хочется пожелать всем командам успешного выступления на чемпионате России. И футболистам, и баскетболистам, и волейболистам. И, конечно, хоккеистам. У них остался один матч с «Ак Барсом», наравне идут. Самое главное, всем здоровья. Крепкого армейского здоровья! Тогда все будет в порядке», — сказал Пономарев «СЭ».

Официальной датой основания спортивного клуба ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.