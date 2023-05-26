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Сегодня, 15:07

Бородюк заявил, что по игровым качествам Малком готов к Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Бородюк оценил шансы 26-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома переехать в топовый европейский чемпионат.

«Наверное, на переход Малкома в Европу повлияют три фактора: определяющим, конечно, станет позиция клуба, как они будут реагировать. Зависит от желания игрока и какое будет предложение. Это работа руководства клуба с тренерским штабом. По игровым качествам Малком готов к Европе. Но смотря, в какой клуб пойдет. Если он пойдет в клуб из топ-5, то должен понимать, что будет сумасшедшая конкуренция. Если он пойдет в хороший клуб, где получит игровую практику, то уже будет зависеть от него и от тренерского штаба «Зенита», как они решат этот вопрос», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-po-igrovym-kachestvam-malkom-gotov-k-evrope-254065/
Александр Бородюк
Малком Филипе (Малком)
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1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
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 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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