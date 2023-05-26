Бородюк заявил, что по игровым качествам Малком готов к Европе

Российский тренер Александр Бородюк оценил шансы 26-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома переехать в топовый европейский чемпионат.

«Наверное, на переход Малкома в Европу повлияют три фактора: определяющим, конечно, станет позиция клуба, как они будут реагировать. Зависит от желания игрока и какое будет предложение. Это работа руководства клуба с тренерским штабом. По игровым качествам Малком готов к Европе. Но смотря, в какой клуб пойдет. Если он пойдет в клуб из топ-5, то должен понимать, что будет сумасшедшая конкуренция. Если он пойдет в хороший клуб, где получит игровую практику, то уже будет зависеть от него и от тренерского штаба «Зенита», как они решат этот вопрос», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.