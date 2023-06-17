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Булыкин: «Если «Динамо» с Личкой будет идти в нижней части таблицы, то сто процентов будут вопросы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Марцела Лички главным тренером московской команды.

«Руководство и спортивный директор решают, кто будет тренером. Там спортивный директор Желько Бувач, которого я считал тренером. Он им и был всю спортивную карьеру. Как он попал на должность спортивного директора? Я, честно говоря, даже не в курсе. Но он все решает и обосновывает все руководству «Динамо».

За назначение Лички говорит то, что он хорошо себя показал в работе с «Оренбургом» и знает российский чемпионат. Из минусов — это иностранный специалист, и то, что это совершенно другой клуб. Можно не угадать с тренером, потому что здесь совершенно другой прессинг и нужен сиюминутный результат. Состав и команда вполне хорошие, и с ними можно хорошо выступить. Сейчас сделают пару-тройку трансферов. Но основная работа будет проводиться в зимнюю паузу, потому что там есть время наработать то, что ты хочешь, подвести игроков в одинаковой готовности и заложить фундамент для физической формы на концовку сезона. Потому что-то очень многие устают во второй половине чемпионата. В этом плане в межсезонье времени, конечно, ни на что нет. Но если они будут идти в нижней части турнирной таблицы, то сто процентов будут вопросы к тренеру, спортивному директору, да и ко всему руководству «Динамо», — цитирует Metaratings.ru Булыкина.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-za-naznachenie-lichki-v-dinamo-govorit-khoroshaya-rabota-s-orenburgom-i-znanie-rossiiskogo-chempionata-259289/
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
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 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
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