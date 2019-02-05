Бьорн Сигурдарсон: "Карпин - лучший тренер в моей карьере"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон отметил, что ему комфортно работать под руководством Валерия Карпина. По словам исландца, это лучший тренер в его карьере.

– Недавно исполнился год, как Валерий Карпин работает главным тренером "Ростова". Что можете сказать об этом специалисте?

– Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист.

– На каком языке Карпин общается с вами?

– Он говорит на русском, но у нас есть переводчик.

– А вы сами не пробовали учить русский язык?

– Стараюсь, но это очень сложно. Сейчас я владею только некоторыми базовыми словами из футбольной терминологии и повседневной жизни. Думаю, мне понадобится несколько лет, чтобы заговорить по-русски.