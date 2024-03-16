Борис Ротенберг: «РФС остался в УЕФА? Мы смотрим, как будет лучше для страны»

Президент «Сочи» и член Исполкома РФС Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о решении остаться в УЕФА.

«Такие решения принимаются коллективно. Мы смотрим, как будет лучше для страны. А остальное покажет время», — сказал Ротенберг «СЭ».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.