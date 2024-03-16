Борис Ротенберг: «Многие футболисты поехали голосовать по месту прописки. Кто остался в Сочи — проголосуют там»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал, будут ли игроки команды голосовать на выборах президента РФ.

Ранее хоккеисты СКА во главе с главным тренером команды Романом Ротенбергом коллективно проголосовали на выборах президента страны.

«Сейчас выходные, и многие поехали голосовать по месту прописки. Кто остался в Сочи — проголосуют там», — сказал Ротенберг «СЭ».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.