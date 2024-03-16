Шалимов: «Думаю, заруба Галицкого с Ивичем началась еще в декабре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о причинах увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Как я вижу ситуацию. Началось все с того, что команда вышла из отпуска в 20-х числах января. В таких ситуациях владелец, который платит зарплату, хочет понять, почему так поздно, и зачем по времени убран первый сбор. Наверняка была дискуссия тренера и владельца по этому поводу. Галицкий не лезет в решения, но всегда просит их объяснить. Видимо, объяснение не удовлетворило, и Сергей Николаевич мучился весь январь.

А потом рестарт сезона — команда упускает победу в матче с «Рубином», потом по делу проигрывает «Ростову». И у владельца возникают вопросы, а объяснения в виде победы и первого места уже нет. «Я тренер, я решаю», — такое объяснение ситуации уже не работает. Думаю, вот эта заруба владельца и тренера началась еще с декабря. Галицкий попросил объяснить, а логика «я так вижу» не сработала», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На этой неделе Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года.