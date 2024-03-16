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16 марта, 11:30

Борис Ротенберг: «Морено делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Роберто Морено.
Фото ФК «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Роберта Морено.

«У Морено совершенно другой подход: он разговаривает с каждым игроком, объясняет, где и в какой момент этот футболист должен быть на поле. Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства. Это профессиональный человек и аналитик! Что будет дальше, покажут следующие матчи. А их еще много», — сказал Ротенберг «СЭ».

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под руководством 46-летнего испанца сочинская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах.

Борис Ротенберг. «Чем «Зенит» может помочь «Сочи»? Обыграть с минимальным счетом?» Интервью Бориса Ротенберга
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Роберт Морено
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 17 1 5
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