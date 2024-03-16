Борис Ротенберг: «Морено делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Роберта Морено.

«У Морено совершенно другой подход: он разговаривает с каждым игроком, объясняет, где и в какой момент этот футболист должен быть на поле. Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства. Это профессиональный человек и аналитик! Что будет дальше, покажут следующие матчи. А их еще много», — сказал Ротенберг «СЭ».

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под руководством 46-летнего испанца сочинская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах.