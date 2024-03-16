Ротенберг — о борьбе «Сочи» за выживание: «Думаю, у Морено получится»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится. Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать — вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть. Так что посмотрим. Но «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!» — сказал Ротенберг «СЭ».

После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.