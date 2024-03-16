Александр Кержаков затруднился ответить, сможет ли Кассьерра забить больше Малкома в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков затруднился ответить, забьет ли форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра больше 23 голов в РПЛ.

«Кассьерре надо забить восемь голов за десять игр. Сложно сказать, обгонит Малкома или нет. Как мне этот нападающий? Забивает, значит, хороший», — приводит слова Кержакова Legalbet.

В сезоне-2022/23 экс-футболист «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ с 23 голами. В текущем сезоне этот список возглавляет Матео Кассьерра (15 мячей).