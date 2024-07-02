Игнатьев: «Миранчук сделал свой выбор, это его право»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал уход из «Локомотива» полузащитника Антона Миранчука.

«Миранчук сделал свой выбор, это его право. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался в «Локомотиве», но решение было за игроком. В целом, сейчас это неудивительно, что игрок не идет на понижение зарплаты ради игры в родном клубе — таковы реалии. Раньше такое сложно было представить, но теперь у футболистов другие нравы. Вопрос — будут ли ему платить такие же деньги в другом клубе? Но это уже не наше дело», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.