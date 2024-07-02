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Игнатьев: «Миранчук сделал свой выбор, это его право»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал уход из «Локомотива» полузащитника Антона Миранчука.

«Миранчук сделал свой выбор, это его право. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался в «Локомотиве», но решение было за игроком. В целом, сейчас это неудивительно, что игрок не идет на понижение зарплаты ради игры в родном клубе — таковы реалии. Раньше такое сложно было представить, но теперь у футболистов другие нравы. Вопрос — будут ли ему платить такие же деньги в другом клубе? Но это уже не наше дело», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-miranchuk-sdelal-svoj-vy-bor-sejchas-u-futbolistov-drugie-nravy/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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