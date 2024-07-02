Непомнящий: «Мне бы хотелось, чтобы Дзюба играл где-то в РПЛ»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.
«Не думаю, что переход Дзюбы в Китай может состояться. Он не захочет туда ехать. Предполагаю, что у него другие интересы. Мне бы хотелось, чтобы он играл где-то в РПЛ. Все может быть. Не захочет продолжить карьеру и остановится. Захочет — наоборот, будет стремиться. Ни то, ни другое меня абсолютно не удивит», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.
35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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Химки – Динамо Мх
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