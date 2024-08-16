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Игнатьев: «Для Николича матч с «Локомотивом» не будет иметь принципиального значения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«Не стал бы заглядывать вперед по поводу результата, потому что игра непредсказуемая. Обе команды стоят друг друга. У «Локомотива» есть атакующая мощь. Интересно посмотреть на их молодёжь, которая может заставить ошибаться соперника. У ЦСКА же игра хорошо выстроена, они доставляют сложности оппонентам. Правда, армейцы потеряли ряд игроков, поэтому сейчас их оборона разжижена. Хотя, если в целом, защитная линия ЦСКА на хорошем уровне. Игра «Локомотива» в обороне — это тоже не лучшее их качество. Если армейцы смогут проявить себя самым лучшим образом, то они забьют. Обе команды будут в этом сезоне претендовать на высокие позиции.

Для Николича матч с «Локомотивом» не будет иметь принципиального значения. Он уже вычеркнул из своей биографии эту команду. Для любого тренера самое важно — это сегодня и завтра. Каждый тренер переворачивает страницы своей биографии. Все, что было вчера, уже не так важно. Это профессия, в которой нужно доказывать состоятельность каждый день. Не думаю, что у него есть мысли сделать неприятно бывшей команде», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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