Канчельскис: «Уверен, Дзюба «Крыльям» поможет»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Нормально, молодцы! Таких габаритных нападающих у них нет. Думаю, это приобретение хорошее. Самаре он не помешает, а даже поможет. Всегда Дзюбу критиковали за форму, особенно, когда он приехал из Турции. Но он потом сразу в «Локомотив» приехал и мячей восемь забил. Уверен, и «Крыльям» он поможет.

Дзюба пытается снова доказать, что его рано списали. Другой бы на его месте карьеру закончил, а он берется, борется. Это его плюс. Он хочет играть, значит, чувствует силы. Он ещё может продлить свою футбольную карьеру. Думаю, это правильное решение. Если докажет, о нем опять будут много говорить. Похвально, что у него есть желание», – цитирует Legalbet Канчельскиса.