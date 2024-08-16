Лукин: «Дальше ЦСКА придется справляться без Чалова и, думаю, у команды это получится сделать»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал переход нападающего Федора Чалова в ПАОК.

«Кто займет место Чалова в качестве лидера ЦСКА? Конечно, Федор долгие годы был лидером ЦСКА на поле и в раздевалке. Но дальше нам придется справляться без него и, думаю, у команды это получится сделать. В ЦСКА собраны очень сильные игроки», — цитирует «РБ Спорт» Лукина.

14 августа ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл «Пари НН» во 2-м туре группового турнира FONBET Кубка России.