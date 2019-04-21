Больший отрыв за шесть туров до конца чемпионата был только у "Спартака"

После гостевой победы над "Краснодаром" лидирующий в чемпионате России "Зенит" довел отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. В истории высшего российского дивизиона только одна команда имела большее преимущество после 24 туров. В 1998-м "Спартак" опережал "Локомотив" на девять баллов, восемь очков отрыва было у "Зенита" Андре Виллаш-Боаша четыре года назад - в последнем на данный момент чемпионском сезоне для питерцев. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие отрывы после 24 туров в чемпионатах России