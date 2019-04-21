01:15 | Футбол — РПЛ

Больший отрыв за шесть туров до конца чемпионата был только у "Спартака"

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После гостевой победы над "Краснодаром" лидирующий в чемпионате России "Зенит" довел отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. В истории высшего российского дивизиона только одна команда имела большее преимущество после 24 туров. В 1998-м "Спартак" опережал "Локомотив" на девять баллов, восемь очков отрыва было у "Зенита" Андре Виллаш-Боаша четыре года назад - в последнем на данный момент чемпионском сезоне для питерцев. (Кирилл Бурдаков)

Самые большие отрывы после 24 туров в чемпионатах России

Сезон

Лидер

Очки

Преследователь

Очки

Отрыв

1998

Спартак

49

Локомотив

40

9

2014/15

Зенит

56

Краснодар

48

8

2018/19

Зенит

51

Локомотив

43

8

2008

Рубин

51

ЦСКА

47

7

2016/17

Спартак

54

ЦСКА

47

7

2010

Зенит

56

Рубин

50

6

2012/13

ЦСКА

56

Зенит

50

6
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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