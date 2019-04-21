Больший отрыв за шесть туров до конца чемпионата был только у "Спартака"

После гостевой победы над "Краснодаром" лидирующий в чемпионате России "Зенит" довел отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. В истории высшего российского дивизиона только одна команда имела большее преимущество после 24 туров. В 1998-м "Спартак" опережал "Локомотив" на девять баллов, восемь очков отрыва было у "Зенита" Андре Виллаш-Боаша четыре года назад - в последнем на данный момент чемпионском сезоне для питерцев. (Кирилл Бурдаков)
Самые большие отрывы после 24 туров в чемпионатах России
|
Сезон
|
Лидер
|
Очки
|
Преследователь
|
Очки
|
Отрыв
|
1998
|
Спартак
|
49
|
Локомотив
|
40
|
9
|
2014/15
|
Зенит
|
56
|
Краснодар
|
48
|
8
|
2018/19
|
Зенит
|
51
|
Локомотив
|
43
|
8
|
2008
|
Рубин
|
51
|
ЦСКА
|
47
|
7
|
2016/17
|
Спартак
|
54
|
ЦСКА
|
47
|
7
|
2010
|
Зенит
|
56
|
Рубин
|
50
|
6
|
2012/13
|
ЦСКА
|
56
|
Зенит
|
50
|
6
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