Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного

Болельщики «Спартака» обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА «Новости»

По мнению руководителя Большого московского цирка, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что «он бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

— Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт-Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям, — сказал известный болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр