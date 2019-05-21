20:35 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Рубина" признали Бабурина лучшим игроком матча против "Анжи"

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Фанаты "Рубина" признали вратаря Егора Бабурина лучшим игроком матча 29-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0). Он набрал 29,9 процента голосов болельщиков.

Второе место занял защитник Данил Степанов (24,4), третье - хавбек Хорен Байрамян (12,6).

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Заключительный матч подопечные Курбана Бердыева проведут с "Краснодаром" на выезде. 

Рубин - Анжи

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Локо" и "Краснодар" - в Лиге чемпионов, "Спартак" и ЦСКА - в Лиге Европы
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