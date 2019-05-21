Болельщики "Рубина" признали Бабурина лучшим игроком матча против "Анжи"

Фанаты "Рубина" признали вратаря Егора Бабурина лучшим игроком матча 29-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0). Он набрал 29,9 процента голосов болельщиков.

Второе место занял защитник Данил Степанов (24,4), третье - хавбек Хорен Байрамян (12,6).

📊 Результаты совместного голосования с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез" по итогам матча #РубинАнжи pic.twitter.com/zNGFHsV9Lc – "Рубин" Казань (@fcrk) 21 мая 2019 г.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Заключительный матч подопечные Курбана Бердыева проведут с "Краснодаром" на выезде.

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