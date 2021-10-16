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Жиго спас «Спартак» от юбилейного поражения

22:22
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«Спартак» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2) мог потерпеть 200-е поражение в высшем дивизионе и стать седьмой командой, достигшей этой отметки.

Динамовцы для сравнения уступили 266 раза, «Крылья Советов» — 344, «Ростов» — 347.

Лидеры по поражениям в чемпионатах России

Команда

Сезоны

Матчи

Поражения

Ростов

28

843

347

Крылья Советов

27

816

344

Динамо

29

873

266

ЦСКА

30

903

221

Локомотив

30

904

206

Алания

16

489

201

Спартак

30

904

199

Ахмат

15

444

187

Спасительный гол на первой добавленной минуте стал для Самюэля Жиго девятым в составе «Спартака». Француз остается самым результативным защитником лиги с момента своего приезда в Россию.

Сергей Терехов, выступающий за «Сочи», отличился семь раз, Егор Сорокин из «Краснодара» — шесть. Правда, все голы последнего были забиты в сезоне-2018/19 в составе «Рубина».

Но даже несмотря на успехи защитников домашняя статистика Руя Витории во главе «Спартака» оставляет желать лучшего. Португалец уступил ровно в половине матчей, обыграв лишь из трио обитателей зоны вылета — «Урал», «Химки» и «Уфу».

«Динамо», наоборот, подтвердило статус лучшей гостевой команды чемпионата — у бело-голубых 13 очков в 6 матчах (поражение в Грозном и ничья в Тушине). Однако в воскресенье подвинуть команду Сандро Шварца может «Нижний Новгород», в активе которого 11 очков, а в резерве поездка в Самару.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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