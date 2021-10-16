Жиго спас «Спартак» от юбилейного поражения

«Спартак» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2) мог потерпеть 200-е поражение в высшем дивизионе и стать седьмой командой, достигшей этой отметки.

Динамовцы для сравнения уступили 266 раза, «Крылья Советов» — 344, «Ростов» — 347.

Лидеры по поражениям в чемпионатах России

Команда Сезоны Матчи Поражения Ростов 28 843 347 Крылья Советов 27 816 344 Динамо 29 873 266 ЦСКА 30 903 221 Локомотив 30 904 206 Алания 16 489 201 Спартак 30 904 199 Ахмат 15 444 187

Спасительный гол на первой добавленной минуте стал для Самюэля Жиго девятым в составе «Спартака». Француз остается самым результативным защитником лиги с момента своего приезда в Россию.

Сергей Терехов, выступающий за «Сочи», отличился семь раз, Егор Сорокин из «Краснодара» — шесть. Правда, все голы последнего были забиты в сезоне-2018/19 в составе «Рубина».

Но даже несмотря на успехи защитников домашняя статистика Руя Витории во главе «Спартака» оставляет желать лучшего. Португалец уступил ровно в половине матчей, обыграв лишь из трио обитателей зоны вылета — «Урал», «Химки» и «Уфу».

«Динамо», наоборот, подтвердило статус лучшей гостевой команды чемпионата — у бело-голубых 13 очков в 6 матчах (поражение в Грозном и ничья в Тушине). Однако в воскресенье подвинуть команду Сандро Шварца может «Нижний Новгород», в активе которого 11 очков, а в резерве поездка в Самару.