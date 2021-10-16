Жиго спас «Спартак» от юбилейного поражения
«Спартак» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2) мог потерпеть 200-е поражение в высшем дивизионе и стать седьмой командой, достигшей этой отметки.
Динамовцы для сравнения уступили 266 раза, «Крылья Советов» — 344, «Ростов» — 347.
Лидеры по поражениям в чемпионатах России
|
Команда
|
Сезоны
|
Матчи
|
Поражения
|
Ростов
|
28
|
843
|
347
|
Крылья Советов
|
27
|
816
|
344
|
Динамо
|
29
|
873
|
266
|
ЦСКА
|
30
|
903
|
221
|
Локомотив
|
30
|
904
|
206
|
Алания
|
16
|
489
|
201
|
Спартак
|
30
|
904
|
199
|
Ахмат
|
15
|
444
|
187
Спасительный гол на первой добавленной минуте стал для Самюэля Жиго девятым в составе «Спартака». Француз остается самым результативным защитником лиги с момента своего приезда в Россию.
Сергей Терехов, выступающий за «Сочи», отличился семь раз, Егор Сорокин из «Краснодара» — шесть. Правда, все голы последнего были забиты в сезоне-2018/19 в составе «Рубина».
Но даже несмотря на успехи защитников домашняя статистика Руя Витории во главе «Спартака» оставляет желать лучшего. Португалец уступил ровно в половине матчей, обыграв лишь из трио обитателей зоны вылета — «Урал», «Химки» и «Уфу».
«Динамо», наоборот, подтвердило статус лучшей гостевой команды чемпионата — у бело-голубых 13 очков в 6 матчах (поражение в Грозном и ничья в Тушине). Однако в воскресенье подвинуть команду Сандро Шварца может «Нижний Новгород», в активе которого 11 очков, а в резерве поездка в Самару.
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