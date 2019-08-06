Болельщики признали Дюпина лучшим игроком матча с ЦСКА

Болельщики признали вратаря "Рубина" Юрия Дюпина лучшим игроком матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1). В игре с москвичами голкипер отразил 4 из 5 ударов в створ своих ворот, сообщает официальный Twitter казанцев.
Для "Рубина" это поражение стало первым в нынешнем сезоне. После четырех туров казанцы набрали 7 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.
Юрий Дюпин – лучший игрок матча #РубинЦСКА по версии наших болельщиков!— «Рубин» Казань (@fcrk) August 6, 2019
🥇 Юрий Дюпин – 42%
🥈 Зурико Давиташвили – 20%
🥉 Олег Данченко – 15%
Голосование проходило на сайте https://t.co/sHtUgOQhxW pic.twitter.com/SCf6HulIWF
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