Болельщики "Локо" обьяснили, почему молчали первые 35 минут в матче за Суперкубок

Болельщики "Локомотива" в интервью YouTube-каналу Lokomotiv Geographic обьяснили, почему молчали первые 35 минут в матче Олимп-Суперкубка России с "Зенитом".

– Думаю, все читали последнее интервью нашего руководства. Есть очень много нареканий и непоняток с нашей стороны. До сих пор нет контакта с руководством. Про интервью господи, который сказал про глорихантерс, я вообще говорить не хочу. В любом нормальном клубе он бы уже извинился. Разве нормально, разве можно так выражаться? Поэтому было принято решение первые 35 минут матча воздержаться от какой-либо поддержки, чтобы клуб обратил внимание на все проблемы и пошел на встречу.

Не знаю, кто что будет написывать, всякую провокацию. Нет никакого разжигания, как было при Смородской и прочее. Сейчас есть небольшой конфликт, который, думаю, мы и руководство в ближайшее время погасим. Мы хотим высказать руководству на встрече, в чем загвоздка, почему недовольны трибуны. Непонятно, что творится в связях с болельщиками. Прошел год, никаких встреч с болельщиками не было.