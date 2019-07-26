Болельщики "Динамо" оскорбили "Зенит"

На 25-й минуте встречи 3-го тура РПЛ между "Динамо" и "Уралом", которая проходит в Москве на новом стадионе в Петровском парке, фанаты бело-голубых оскорбили "Зенит".

Зрители на секторе активной поддержки москвичей исполнили кричалку, которая задевает честь и достоинство чемпионов России. Напомним, что между болельщиками столичного и питерского клуба давно сложились крайне напряженные отношения. (Вячеслав Короткин)

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