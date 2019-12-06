Болельщик «Зенита» Евгений «Шляпа» Степанов: «Еще не принял решение по поводу поддержки акции «Фратрии». Но правоохранители перегнули палку»

Известный фанат «Зенита» Евгений Степанов по прозвищу «Шляпа» прокомментировал заявление объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», в котором красно-белые призывают всех зрителей покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

— Решение по этому поводу (поддержки акции — прим. «СЭ») еще не принял. Может, уйду, а может и нет. Если говорить по сути — сотрудники правоохранительных органов явно перегнули палку, вот и все, — сказал Степанов.

— Значит, будете решать, поддерживать заявление «Фратрии» уже на стадионе?

— «Фратрия», в большинстве своем, принимает решения только тогда, когда это касается ее. Подумаю.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 19.30 по московскому времени. (Иван Торопцев)

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура