Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»

Футбольный эксперт Максим Боков оценил сезон-2022/23 для ЦСКА.

«Оцениваю на пять с плюсом. Обычно, конечно, дают такую оценку, если команда побеждает не только в Кубке, но и в чемпионате. Но я могу объяснить свою позицию — очень важно, что тренерский штаб смог создать семейную обстановку в команде. В таких условиях легче обсуждать игровые моменты и приходить к общему решению. Это крайне важно для коллектива. Теперь нас ждет матч за Суперкубок с «Зенитом» — это будет очень интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Бокова.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

15 июня ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.