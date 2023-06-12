Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Крамаренко: «Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская гимнастка Лала Крамаренко назвала главные качества голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я осознанно стала следить за ЦСКА с того момента, как папа пришел в клуб. Победа над «Краснодаром» в Кубке пока самое яркое событие для меня. Мои любимые футболисты: Кирилл Набабкин, Антон Заболотный и, конечно же, Игорь Акинфеев. Он как спортсмен безумно трудолюбивый. Это папа постоянно повторяет. Его всегда поддерживает семья, настраивает на игры. Это очень важно. Если просто: Акинфеев — великий, он — легенда и пример для многих», — цитирует Крамаренко Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/lala-kramarenko-akinfeev-kak-sportsmen-bezumno-trudolyubivyi-eto-papa-postoyanno-povtoryaet-258266/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Лала Крамаренко
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Мостовой прокомментировал слова Салиховой о подаренных «Ростову» пенальти
Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»
Крамаренко: «Дай бог в следующем году ЦСКА станет чемпионом России»
Карраскаль: «Мне все нравится в ЦСКА!»
Пономарев назвал игроков ЦСКА, которые успешно провели сезон-2022/23
Балахнин: «Может, Полоз не нравится Карпину, раз клуб отказывается от игрока»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что уход Дзюбы позитивно повлиял на атмосферу в команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости