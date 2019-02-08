12:43 | Футбол — РПЛ

Боккетти выразил соболезнования в связи с гибелью Салы

Инстаграм Сальваторе Боккетти. Фото ТАСС
Инстаграм Сальваторе Боккетти. Фото ТАСС
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Защитник "Спартака"  Сальваторе Боккетти выразил соболезнования в связи с гибелью нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на борту самолета на дне Ла-Манша.

Игрок летел в расположение валлийской команды, в которую перешел из "Нанта" за несколько дней до крушения.

Ранее британские следователи объявили о том, что тело, извлеченное из самолета, на котором летел в Кардифф Сала, принадлежит футболисту. 

Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла-Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело.

В самолете на дне Ла-Манша обнаружено тело Эмилиано Салы

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