Боккетти выразил соболезнования в связи с гибелью Салы

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти выразил соболезнования в связи с гибелью нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Тело 28-летнего аргентинца было обнаружено на борту самолета на дне Ла-Манша.

Игрок летел в расположение валлийской команды, в которую перешел из "Нанта" за несколько дней до крушения.

Ранее британские следователи объявили о том, что тело, извлеченное из самолета, на котором летел в Кардифф Сала, принадлежит футболисту.

Напомним, что частный самолет, пропавший с экранов радаров вечером 21 января, был найден в ходе частной поисковой операции на дне Ла-Манша, также поисковики обнаружили в нем одно тело.

В самолете на дне Ла-Манша обнаружено тело Эмилиано Салы