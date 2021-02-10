Бохинен вылетел в Испанию, где присоединится к сборам ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен в ближайшее время присоединится к ЦСКА, сообщает норвежский журналист Арилас Улд-Саада.

По сведениям источника, 21-летний футболист вылетит через Германию в Испанию, где тренировочный сбор проводят армейцы.

Ранее сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде, а трансфер норвежца обошелся ЦСКА в 1,5 миллиона евро.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За команду хавбек провел 73 матча, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.