Богосавац считает, что «Ахмат» мог вырвать победу над «Спартаком»
Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:0) в шестом туре РПЛ.
«Получился хороший матч. У «Спартака» были моменты, чтобы забить, у нас был шанс вырвать победу на 92-й минуте. Если бы реализовали его, то все было бы четко!», — приводит слова Богосаваца Sport24.
«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».
Источник: Sport24
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|14
|
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|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
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|6
|2
|1
|3
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|7
|
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|5
|2
|0
|3
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|6
|
12
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|5
|1
|3
|1
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|6
|
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|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
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|1
|1
|4
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|4
|
15
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|5
|1
|0
|4
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|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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