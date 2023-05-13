Бобер оценил шансы «Крыльев Советов» на победу в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер рассказал, за счет чего самарцы могут обыграть «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ.

«За счет чего «Крылья» могут обыграть «Локомотив»? Это уже зависит от деталей и работы тренерского штаба. Очень важны тактические моменты, в первую очередь здесь важна работа тренера. Главное, чтобы команда вышла на игру с хорошим настроем и не вошла в психологический тупик, из которого будет тяжело выбраться. Если Осинькин правильно настроит «Крылья», то самарцы могут и должны побеждать «Локомотив», — цитирует Бобера Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится 14 мая в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.