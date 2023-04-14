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Бизнесмен Садыгов: «В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта»

Константин Белов
Корреспондент
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о неустойке в размере 48 миллионов рублей в случае увольнения Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды. Ранее об этом написал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2». В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», — сказал Садыгов «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года.

Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Сочи – Краснодар
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