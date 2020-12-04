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Бистрович подписал новый контракт с ЦСКА

18:49
Кристиян Бистрович. Фото ПФК ЦСКА
Кристиян Бистрович. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем, информирует сайт клуба.

Контракт рассчитан до окончания сезона-2024/25.

22-летний Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За армейский клуб он сыграл уже 84 матча, в которых забил 5 голов.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-prodlil-kontrakt-s-kristijanom-bistrovicem/

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