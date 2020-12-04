Бистрович подписал новый контракт с ЦСКА

ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем, информирует сайт клуба.

Контракт рассчитан до окончания сезона-2024/25.

22-летний Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За армейский клуб он сыграл уже 84 матча, в которых забил 5 голов.