Бистрович подписал новый контракт с ЦСКА
18:49
ЦСКА заключил новое долгосрочное соглашение с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем, информирует сайт клуба.
Контракт рассчитан до окончания сезона-2024/25.
22-летний Бистрович перешел в ЦСКА зимой 2018 года. За армейский клуб он сыграл уже 84 матча, в которых забил 5 голов.
? #ЦСКА и Кристиян Бистрович продлили контракт до окончания сезона-2024/25! ?? https://t.co/sP1fruLtj8 pic.twitter.com/8qSxgtBp1m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2020
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-prodlil-kontrakt-s-kristijanom-bistrovicem/
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