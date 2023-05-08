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Билялетдинов заявил, что «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном продлении контракта нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками, а также о снижении результативности футболиста в последних матчах.

«Дзюба не забивает, но такие ситуации бывают. У всех нападающих прерываются голевые серии, плюс другие команды стараются Артема нейтрализовать. Главное, что «Локомотив» победил «Сочи». Дзюба такой игрок, который любит ощущать себя в центре внимания, для этого ему нужны голы. Не думаю, что он успокоился после того, как стало понятно, что «Локомотив» не вылетит. Все это стечение обстоятельств, может быть, немного поднаелся. «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1». Слышал, что Артем хочет продлить контракт сразу на два года, но в этой ситуации «железнодорожники» должны настаивать на своем. Дзюба должен понимать, что схема «1+1» оптимальна и логична, а продлевать контракт с Артемом надо. Это благодарность за его труд. Он же не только на поле влияет на команду, но, думаю, и в раздевалке. Поэтому тут надо идти друг другу навстречу и подписывать контракт по схеме «1+1», про финансовую сторону я не говорю. Какой у Дзюбы будет вызов с «Локомотивом» в следующем сезоне? У Артема вызов — вернуться в топ-состояние, вернуться в гонку бомбардиров или в сборную. Он всегда был нацелен на забивание голов, пускай Дзюба это и делает», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В десяти матчах за «железнодорожников» форвард забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-lokomotivu-nuzhno-prodlevat-kontrakt-s-dzyuboi-po-skheme-1-1-249530/
Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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