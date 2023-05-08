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Сегодня, 20:06

Агент Михайлова заявил, что «Пари НН» обратился к «Зениту» по поводу выкупа футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего полузащитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова, рассказал о будущем своего клиента.

«Опция выкупа действует до июня. Насколько я знаю, со стороны «Пари НН» вопрос решен, они уже обратились в «Зенит». Считаю, не в интересах Ярослава сейчас что-то менять. Он является основным игроком в «Пари НН». У него хорошая динамика, он прогрессирует. Думаю, что на данном этапе ему правильнее остаться в «Пари НН». Судя по последним двум матчам, у «Пари НН» все не так плохо. Мне кажется, что они все-таки останутся в Премьер-Лиге. У них хорошая команда, стабильное финансирование, хороший регион, отличный стадион. Скорее всего, Юран уже нашел подход к игрокам и добьется результата — команда останется в РПЛ», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

Михайлов принадлежит «Зениту», а нынешний сезон проводит в аренде в «Пари НН» (24 матча, 1 гол и 2 ассиста). Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года. У «Пари НН» есть право выкупа Михайлова. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mihajlova-pari-nn-obratilsya-v-zenit-po-povodu-vy-kupa-yaroslava/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

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