В «Химках» рассказали об уходе Мамаева и Жиркова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева.

«Мы уже поговорили и с тренером. Спасибо Юрию и Павлу, что эти полгода были с нами, помогали в решении задач. Но в дальнейшем мы не будем продлевать их контракты», — сказал Терюшков «СЭ».

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями. 33-летний Мамаев сыграл в одной официальной встрече за клуб.

«Химки» по итогам стыковых матчей обыграли «СКА-Хабаровск» и остались в премьер-лиге.