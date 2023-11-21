Билялетдинов считает, что у Дзагоева выдалась хорошая карьера

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о решении бывшего полузащитника ЦСКА и национальной команды Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Дзагоев был отличным футболистом и для сборной, и для ЦСКА. Но, к сожалению, было много травм. Каждый реализовывается по мере возможностей. У него выдалась хорошая карьера, думаю, сожалеть ему не о чем. А наши ожидания, как сказал мэтр, наши проблемы», ? приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Во вторник, 21 ноября, 33-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.