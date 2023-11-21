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Сегодня, 15:41

Лепский считает, что в этом сезоне у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Можно ли отыграть отставание от «Динамо»? Конечно, можно и мы сделаем все, чтобы отыграть его. У нас состав сильнее. Загадывать не будем, но в этом сезоне у нас очень хорошие шансы», — приводит слова Лепски Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Динамо» — на третьей строчке (25 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-dinamo-lepskii-v-etom-sezone-u-dinamo-khoroshie-shansy-na-chempionstvo-307802/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Рубин – Факел
 - : -
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Ростов – Пари НН
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