Лепский считает, что в этом сезоне у «Динамо» хорошие шансы на чемпионство

Защитник «Динамо» Иван Лепский оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Можно ли отыграть отставание от «Динамо»? Конечно, можно и мы сделаем все, чтобы отыграть его. У нас состав сильнее. Загадывать не будем, но в этом сезоне у нас очень хорошие шансы», — приводит слова Лепски Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Динамо» — на третьей строчке (25 очков).